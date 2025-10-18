Sollentuna slog Vallentuna i måljämn match

Sollentuna segrade – 2–1 mot Vallentuna

Hugo Wiberg avgjorde för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Sollentuna hemma mot Vallentuna i U20 region öst herr på lördagen. Hugo Wiberg blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 17.13 in i tredje perioden. Matchen slutade 2–1 (0–0, 0–1, 2–0).

Nyköping nästa för Sollentuna

Första perioden blev mållös. 7.59 in i andra perioden gjorde Vallentuna 1–0 genom Gustavs Licis-Licitis assisterad av Elis Hamberg och Matej Medricky. Hugo Wiberg och Elias Björkqvist gjorde att Sollentuna vände till underläget till ledning med 2–1.

Det här var Sollentunas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 november i Vallentuna Ishall.

Sollentuna tar sig an Nyköping i nästa match borta lördag 25 oktober 13.00. Vallentuna möter samma dag 17.45 Almtuna borta.

Sollentuna–Vallentuna 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U20 region öst herr

Andra perioden: 0–1 (27.59) Gustavs Licis-Licitis (Elis Hamberg, Matej Medricky).

Tredje perioden: 1–1 (45.37) Elias Björkqvist (Branislav Fatul, Hugo Wiberg), 2–1 (57.13) Hugo Wiberg (Elias Björkqvist, Elias Sunebäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-1-1

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: Nyköpings HF Ungdom, borta, 25 oktober

Vallentuna: Almtuna IS, borta, 25 oktober