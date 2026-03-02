Sollentuna sköna start – vann mot Almtuna

Sollentuna-seger med 5–1 mot Almtuna

Sollentunas Isac Crozzoli tremålsskytt

Theodor Falkenhäll gjorde målet för Almtuna

Med 5–1 (1–0, 0–0, 4–1) i första matchen hemma har Sollentuna tagit greppet om serien mot Almtuna i playoff till kval till U20 nationell östra herr.

Isac Crozzoli gav Sollentuna ledningen efter 4.28 assisterad av Elias Sunebäck och Branislav Fatul.

Andra perioden blev mållös.

Sollentuna vann också tredje perioden 4–1 och matchen slutade 5–1.

Sollentunas Isac Crozzoli gjorde tre mål.

Lagen möts igen på onsdag 19.30.

Sollentuna–Almtuna 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)

Playoff till kval till U20 nationell östra herr

Första perioden: 1–0 (4.28) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck, Branislav Fatul).

Tredje perioden: 2–0 (47.00) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Elias Sunebäck), 3–0 (50.55) Victor Logren (Erik Wiberg, Tim Landis), 4–0 (55.48) Victor Logren (Martin Berglund), 5–0 (56.54) Isac Crozzoli, 5–1 (59.26) Theodor Falkenhäll (Elias Ydehed, Sebastian Brunnberg).

Nästa match:

4 mars, 19.30, Almtuna–Sollentuna