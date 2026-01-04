Sollentuna nollade Viggbyholm – vann med 4–0

Seger för Sollentuna med 4–0 mot Viggbyholm

Carl-Edward Klint avgjorde för Sollentuna

Sollentunas starka defensiv briljerade

Sollentuna höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen slutade 4–0 (2–0, 0–0, 2–0).

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson:

– En bra premiärmatch av oss, tycker vi kontrollerar stora delar av matchen och skapar många bra lägen. Lite likt vår premiär i Nyköping i Allettan. Men vi tar med oss många bra saker från ikväll och förbättrar vissa detaljer där vi behöver bli mer noggranna i.

Sollentuna–Viggbyholm – mål för mål

Carl-Edward Klint gjorde 1–0 till Sollentuna efter bara 3.50 efter pass från Harald Nyström och Eskil Börjesson.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.20 gjorde Tauras Galvelis mål efter förarbete från Vincent Bengtsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.16 in i tredje perioden fick Hugo Kramberg Hjertonsson utdelning på pass av Nikolaj Alkas Alias och Eskil Börjesson och ökade ledningen.

Sollentuna gjorde också 4–0 genom Nikolaj Alkas Alias på pass av Eskil Börjesson och Benjamin Östlund efter 16.37.

Sollentunas Eskil Börjesson hade tre assists.

Sollentuna vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 2–1 i Hägernäs Ishall.

Den 8 februari möts lagen återigen, då i Hägernäs Ishall.

I nästa omgång har Sollentuna Tumba borta i Ishuset, torsdag 8 januari 19.45. Viggbyholm spelar hemma mot SDE tisdag 6 januari 16.10.

Sollentuna–Viggbyholm 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 1–0 (3.50) Carl-Edward Klint (Harald Nyström, Eskil Börjesson), 2–0 (5.20) Tauras Galvelis (Vincent Bengtsson).

Tredje perioden: 3–0 (52.16) Hugo Kramberg Hjertonsson (Nikolaj Alkas Alias, Eskil Börjesson), 4–0 (56.37) Nikolaj Alkas Alias (Eskil Börjesson, Benjamin Östlund).

Nästa match:

Sollentuna: IFK Tumba IK, borta, 8 januari 19.45

Viggbyholm: SDE HF, hemma, 6 januari 16.10