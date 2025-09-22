Sollentuna kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Sollentuna vann med 3–2 efter förlängning

Isac Crozzoli avgjorde för Sollentuna

Tre raka mål för Sollentuna

Matchen i U20 region öst herr mellan hemmalaget Nacka och gästande Sollentuna var oavgjord vid full tid, efter Oliver Landbergs kvittering till 2–2 för Sollentuna med bara 41 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där Sollentuna spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) genom Isac Crozzoli.

Det var Sollentunas första seger, efter förlusten med 1–2 mot Nyköping i premiären.

Nacka–Sollentuna – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 16.19 in i andra perioden som Nacka tog ledningen genom Sam Lindhagen Mellbin framspelad av Albin Eriksson och Fabian Alm.

Nacka gjorde 2–0 genom Gustav Buredal efter 14.02 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Sollentuna reducerade och kvitterade till 2–2 genom Elias Sunebäck och Oliver Landberg med 19 sekunder kvar att spela. I förlängningen tog det 3.13 till Sollentuna också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Isac Crozzoli.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 oktober.

Lördag 27 september spelar Nacka borta mot Enköping 15.40 och Sollentuna mot IK Göta Bromma J20 hemma 16.30.

Nacka–Sollentuna 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Andra perioden: 1–0 (36.19) Sam Lindhagen Mellbin (Albin Eriksson, Fabian Alm).

Tredje perioden: 2–0 (54.02) Gustav Buredal (Albin Eriksson), 2–1 (55.57) Elias Sunebäck (Isac Crozzoli, Hugo Wiberg), 2–2 (59.41) Oliver Landberg (Hugo Wiberg, Elias Björkqvist).

Förlängning: 2–3 (63.13) Isac Crozzoli.

Nästa match:

Nacka: Enköpings SK HK, borta, 27 september

Sollentuna: IK Göta Bromma, hemma, 27 september