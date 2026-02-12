Sollentuna höll nollan och tog stark seger mot Tumba

Seger för Sollentuna med 4–0 mot Tumba

Viggo Bohlinder avgjorde för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Fyra mål framåt och hållen nolla. Sollentuna tog en stabil seger på hemmaplan mot Tumba i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Sollentuna–Tumba – mål för mål

Viggo Bohlinder gjorde 1–0 till Sollentuna efter 17.00 framspelad av Filip Larsson och Nikolaj Alkas Alias.

Efter 4.20 i andra perioden nätade Nikolaj Alkas Alias framspelad av Antonin Vondracek och gjorde 2–0. Melker Nyström gjorde dessutom 3–0 efter 14.48 på pass av Hugo Kramberg Hjertonsson.

Filip Olsson gjorde också 4–0 efter förarbete av Eskil Börjesson och Carl-Edward Klint efter 38 sekunder i tredje perioden.

För Sollentuna gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Tumba är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tumba med 2–1 efter straffläggning.

Söndag 15 februari spelar Sollentuna hemma mot Brinken 18.00 och Tumba mot SDE hemma 12.00 i Ishuset.

Sollentuna–Tumba 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 1–0 (17.00) Viggo Bohlinder (Filip Larsson, Nikolaj Alkas Alias).

Andra perioden: 2–0 (24.20) Nikolaj Alkas Alias (Antonin Vondracek), 3–0 (34.48) Melker Nyström (Hugo Kramberg Hjertonsson).

Tredje perioden: 4–0 (40.38) Filip Olsson (Eskil Börjesson, Carl-Edward Klint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-0-2

Tumba: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: Brinkens IF, hemma, 15 februari 18.00

Tumba: SDE HF, hemma, 15 februari 12.00