Sollentuna avgjorde i tredje perioden – vann mot Brinken

Sollentuna-seger med 3–1 mot Brinken

Vaclav Kysilka matchvinnare för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Sollentuna vann matchen borta mot Brinken i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sollentuna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).

SDE nästa för Sollentuna

Första perioden blev mållös.

Det var först 6.30 in i andra perioden som Sollentuna tog ledningen genom Gabriel Gennaro Kilian efter förarbete av Viggo Bohlinder.

Efter 8.41 i andra perioden nätade Ivan Litvinsson på pass av Artis Duklavs och Timo Melicharek och kvitterade för Brinken.

Redan efter 1.13 i tredje perioden tog Sollentuna ledningen genom Vaclav Kysilka på passning från Tauras Galvelis och Melker Nyström.

Filip Olsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 40 sekunder kvar att spela efter förarbete från Ondrej Charvat och Nikolaj Alkas Alias. 1–3-målet blev matchens sista.

Brinken har en vinst och fyra förluster och 9–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har två vinster och tre förluster och 11–11 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brinkens IF vunnit.

Torsdag 4 december spelar Brinken borta mot Tyresö Hanviken Hockey 19.40 och Sollentuna mot SDE hemma 19.30.

Brinken–Sollentuna 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Lejonhallen

Andra perioden: 0–1 (26.30) Gabriel Gennaro Kilian (Viggo Bohlinder), 1–1 (28.41) Ivan Litvinsson (Artis Duklavs, Timo Melicharek).

Tredje perioden: 1–2 (41.13) Vaclav Kysilka (Tauras Galvelis, Melker Nyström), 1–3 (59.20) Filip Olsson (Ondrej Charvat, Nikolaj Alkas Alias).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 1-1-3

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 4 december

Sollentuna: SDE HF, hemma, 4 december