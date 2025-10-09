Sollentuna avgjorde i straffläggningen borta mot SDE

Sollentuna segrade – 6–5 efter straffar

Nikolaj Alkas Alias gjorde två mål för Sollentuna

Tauras Galvelis avgjorde för Sollentuna

Det blev en riktigt tajt match när SDE tog emot Sollentuna i U18 regional öst herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Sollentuna var starkast. Slutresultatet blev 5–6 (1–2, 2–1, 2–2, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Tauras Galvelis för.

Nikolaj Alkas Alias med två mål för Sollentuna

Sollentuna startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Gabriel Gennaro Kilian och Ondrej Charvat innan SDE svarade och gjorde 2–1 genom Maximilian Söderholm. SDE förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

SDE tog ledningen med 4–3 genom Oskar Lundsten efter 5.05 i tredje perioden.

Sollentuna kvitterade till 4–4 genom Nikolaj Alkas Alias med 4.13 kvar att spela av perioden.

Med 36 sekunder kvar i perioden gjorde SDE 5–4 genom Ludvig Råsten.

Sollentuna gjorde 5–5 genom Carl-Edward Klint med 4 sekunder kvar av perioden. I straffläggningen var det Sollentuna som avgjorde till 5–6. Den avgörande straffen stod Tauras Galvelis för.

Sollentunas Nikolaj Alkas Alias stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Sollentunas andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att SDE ligger på nionde plats medan Sollentuna har åttondeplatsen.

Söndag 12 oktober möter SDE Täby borta 17.25 och Sollentuna möter Flemingsberg hemma 17.30.

SDE–Sollentuna 5–6 (1–2, 2–1, 2–2, 0–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (2.12) Gabriel Gennaro Kilian (Vincent Bengtsson, Nikolaj Alkas Alias), 0–2 (8.32) Ondrej Charvat (Vincent Bengtsson, Vaclav Kysilka), 1–2 (9.02) Maximilian Söderholm (Noah Sanders, Olle Gabrielsson).

Andra perioden: 2–2 (29.45) Otto Mörner Jeansson, 2–3 (35.51) Nikolaj Alkas Alias (Linus Eriksson), 3–3 (37.09) Viggo Graf Kennemyr (Morgan Lumbye Christiansen, Emmanuel Mouillé).

Tredje perioden: 4–3 (45.05) Oskar Lundsten, 4–4 (55.47) Nikolaj Alkas Alias (Hugo Kramberg Hjertonsson, Eskil Börjesson), 5–4 (59.24) Ludvig Råsten (Elton Mannerhill), 5–5 (59.56) Carl-Edward Klint (Hugo Kramberg Hjertonsson, Tauras Galvelis).

Straffar: 5–6 (65.00) Tauras Galvelis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-1-2

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

SDE: IFK Täby HC, borta, 12 oktober

Sollentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 12 oktober