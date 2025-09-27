Skellefteå vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Clemensnäs

Seger för Skellefteå med 4–2 mot Clemensnäs

Douglas Johnsson matchvinnare för Skellefteå

Tredje raka nederlaget för Clemensnäs

Det blev seger för Skellefteå hemma mot Clemensnäs i U18 regional norr herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Skellefteå drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (2–0, 0–2, 2–0).

Skellefteå–Clemensnäs – mål för mål

Skellefteå tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut. Clemensnäs reducerade och kvitterade till 2–2 genom Laurynas Stirna och Noel Lindgren i andra perioden. Skellefteå startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Douglas Johnsson och Kim Tjärnström och avgjorde matchen.

Skellefteås Manne Nyström hade tre assists.

Clemensnäs har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Skellefteå har sju poäng.

På tisdag 30 september 19.30 spelar Skellefteå borta mot Vännäs, och Clemensnäs borta mot Luleå.

Skellefteå–Clemensnäs 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.02) Elliot Nyström (Olle Lundström, Gustav Lindberg), 2–0 (2.24) Carl Lundberg (Manne Nyström).

Andra perioden: 2–1 (28.22) Laurynas Stirna (Kimi Broberg, Theo Holmström), 2–2 (30.38) Noel Lindgren (Rasmus Grundberg, Casper Wahlberg).

Tredje perioden: 3–2 (42.13) Douglas Johnsson (Love Lorentzon, Manne Nyström), 4–2 (45.14) Kim Tjärnström (Manne Nyström, Axel Sundelin).

Nästa match:

Skellefteå: Vännäs HC, borta, 30 september

Clemensnäs: Luleå HF, borta, 30 september