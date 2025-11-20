Skellefteå AIK U18 vinnare mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr

Seger för Skellefteå AIK U18 med 3–2 mot Björklöven U18

Skellefteå AIK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Love Lorentzon matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 segrade på bortaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 3–2 (0–1, 0–1, 3–0).

– Vi gör två bra perioder och mycket bra boxplay. I sista akten blir vi alldeles för passiva och skvätter med pucken. Vi hade kunnat göra något fler mål framåt om vi är lite mer distinkta, men tar med oss de två första perioderna, tyckte Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund, efter matchen.

Segern var Skellefteå AIK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Björklöven U18 gjorde 1–0 efter sex minuters spel.

Efter 18.38 i andra perioden slog Nick Travergård till på pass av Victor Meneghetti och Totte Jonsson och gjorde 2–0.

Skellefteå AIK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i tredje perioden. Skellefteå AIK U18:s mål gjordes av Love Lorentzon, Elliot Nyström och Malte Olofsson. Lorentzons 2–3-mål kom med knappt fem minuter kvar av matchen.

För Skellefteå AIK U18 gör resultatet att man nu leder serien medan Björklöven U18 är på femte plats.

Björklöven U18 tar sig an Vännäs U18 i nästa match hemma torsdag 27 november 19.00. Skellefteå AIK U18 möter Luleå U18 borta måndag 24 november 19.00.

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 2–3 (1–0, 1–0, 0–3)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (6.27) Tom Andersson (Mathias Sivertsen Andresen, Victor Meneghetti).

Andra perioden: 2–0 (38.38) Nick Travergård (Victor Meneghetti, Totte Jonsson).

Tredje perioden: 2–1 (48.18) Elliot Nyström (Douglas Johnsson, Kim Tjärnström), 2–2 (54.31) Malte Olofsson (Carl Lundberg, Douglas Johnsson), 2–3 (55.10) Love Lorentzon (Ludvig Vestman, Kean Olofsson).