Sidney Crosby i målform – Pittsburgh vann mot Philadelphia

Pittsburgh vann på bortaplan mot Philadelphia i NHL. 1–5 (0–1, 1–2, 0–2) slutade tisdagens match.

Sidney Crosby gjorde 1–0 till Pittsburgh efter 9.21 efter förarbete från Bryan Rust och Anthony Mantha.

Philadelphia kvitterade till 1–1 genom Tyson Foerster i början av andra perioden i andra perioden.

Pittsburgh gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Sidney Crosby och Bryan Rust.

13.54 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Thomas Novak framspelad av Kris Letang och Jevgenij Malkin och ökade ledningen.

Efter 15.33 nätade Kevin Hayes på pass av Parker Wotherspoon och ökade ledningen för Pittsburgh.

Bryan Rust gjorde ett mål för Pittsburgh och två assist.

När lagen möttes senast vann Philadelphia Flyers med 3–2 efter straffar.

I nästa omgång har Philadelphia Buffalo hemma i Wells Fargo Center, torsdag 4 december 01.30. Pittsburgh spelar borta mot Tampa Bay fredag 5 december 01.00.

Philadelphia–Pittsburgh 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (9.21) Sidney Crosby (Bryan Rust, Anthony Mantha).

Andra perioden: 1–1 (25.37) Tyson Foerster (Travis Konecny, Trevor Zegras), 1–2 (28.05) Sidney Crosby (Bryan Rust, Erik Karlsson), 1–3 (35.51) Bryan Rust (Jevgenij Malkin, Erik Karlsson).

Tredje perioden: 1–4 (53.54) Thomas Novak (Kris Letang, Jevgenij Malkin), 1–5 (55.33) Kevin Hayes (Parker Wotherspoon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Philadelphia: Buffalo Sabres, hemma, 4 december

Pittsburgh: Tampa Bay Lightning, borta, 5 december