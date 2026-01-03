Segersviten sprack för Luleå mot Brynäs

Brynäs vann med 4–2 mot Luleå

Michal Kempny matchvinnare för Brynäs

Brynäs elfte seger

Luleå hade fem raka segrar inför bortamatchen i SHL mot Brynäs. Då kom första förlusten sedan den 6 december. Matchen på lördagen i Monitor ERP Arena slutade 4–2 (1–0, 1–0, 2–2).

Brynäs–Luleå – mål för mål

Jakob Silfverberg gav Brynäs ledningen efter 14.29.

Efter 2.47 i andra perioden nätade Axel Jonsson-Fjällby framspelad av Michal Kempny och Bobby Trivigno och gjorde 2–0.

Brynäs ökade ledningen till 3–0 genom Michal Kempny efter 1.16 i tredje perioden.

Luleå reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Ben Tardif och Oskari Laaksonen i tredje perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 4–2 med 4.05 kvar av matchen genom Johan Larsson.

Det här betyder att Brynäs ligger på tionde plats i tabellen och Luleå är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Luleå som så sent som den 27 december låg på tolfte plats.

I nästa match möter Brynäs Växjö hemma och Luleå möter HV 71 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 6 januari 18.00.

Brynäs–Luleå 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (14.29) Jakob Silfverberg.

Andra perioden: 2–0 (22.47) Axel Jonsson-Fjällby (Michal Kempny, Bobby Trivigno).

Tredje perioden: 3–0 (41.16) Michal Kempny (Nicklas Bäckström, Linus Ölund), 3–1 (42.23) Ben Tardif (Filip Eriksson), 3–2 (43.20) Oskari Laaksonen (Mathias Bromé, Pontus Andreasson), 4–2 (55.55) Johan Larsson (Oskar Lindblom, Kieffer Bellows).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Växjö Lakers HC, hemma, 6 januari 18.00

Luleå: HV 71, hemma, 6 januari 18.00