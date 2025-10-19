Segersviten fortsätter för Carolina efter vinst mot Los Angeles

Carolina-seger med 4–3 efter förlängning

Carolinas femte seger på de senaste fem matcherna

Carolinas Jordan Staal tvåmålsskytt

På söndagen kom femte raka segern i NHL för Carolina. Det blev 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0) efter förlängning borta mot Los Angeles. Det innebär att Los Angeles åkte på fjärde raka förlusten.

Seth Jarvis blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 1.45 in i förlängningen.

Jordan Staal tvåmålsskytt för Carolina

Carolina tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Efter 3.39 i andra perioden ökade Carolina på till 0–3 genom Jesperi Kotkaniemi.

Los Angeles reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Trevor Moore och Andrej Kuzmenko i andra perioden. 11.05 in i tredje perioden nätade Los Angeles Kevin Fiala på pass av Adrian Kempe och kvitterade. Stor matchhjälte för Carolina 1.45 in i förlängningen blev Seth Jarvis med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Los Angeles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Carolinas andra uddamålsseger.

Den 1 februari möts lagen återigen, då i PNC Arena.

Nästa motstånd för Los Angeles är St Louis. Lagen möts onsdag 22 oktober 02.00 i Enterprise Center. Carolina tar sig an Vegas borta tisdag 21 oktober 04.00.

Los Angeles–Carolina 3–4 (0–2, 2–1, 1–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (0.13) Jordan Staal (William Carrier, Jordan Martinook), 0–2 (3.52) Jordan Staal (Mike Reilly, Jalen Chatfield).

Andra perioden: 0–3 (23.39) Jesperi Kotkaniemi (K’Andre Miller), 1–3 (24.23) Trevor Moore (Phillip Danault, Joel Edmundson), 2–3 (36.02) Andrej Kuzmenko (Quinton Byfield, Adrian Kempe).

Tredje perioden: 3–3 (51.05) Kevin Fiala (Adrian Kempe).

Förlängning: 3–4 (61.45) Seth Jarvis (Sebastian Aho, K’Andre Miller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-2-2

Carolina: 5-0-0

Nästa match:

Los Angeles: St Louis Blues, borta, 22 oktober

Carolina: Vegas Golden Knights, borta, 21 oktober