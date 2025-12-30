Segerraden förlängd för Colorado – besegrade Los Angeles

Colorado segrade – 5–2 mot Los Angeles

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Brock Nelson avgjorde för Colorado

5–2 (1–0, 2–1, 2–1) blev resultatet när Colorado och Los Angeles möttes i Ball Arena på tisdagen. I och med detta har Colorado hela åtta raka segrar i NHL.

Colorados fina hemmaform håller i sig. Segern var 14:e raka i Ball Arena.

Colorado–Los Angeles – mål för mål

Jack Drury gjorde 1–0 till Colorado efter nio minuters spel på passning från Ross Colton.

Los Angeles kvitterade till 1–1 genom Corey Perry i början av andra perioden i andra perioden.

Colorado gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Martin Necas och Brock Nelson.

4.58 in i tredje perioden satte Joel Armia pucken framspelad av Adrian Kempe och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Los Angeles.

Colorado ökade också ledningen till 4–2 med 1.37 kvar att spela genom Nathan MacKinnon efter förarbete av Artturi Lehkonen.

Cale Makar stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 45 sekunder kvar att spela efter pass från Valerij Nitjusjkin och Brock Nelson.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado med 4–1.

Colorado tar sig an St Louis i nästa match hemma torsdag 1 januari 03.00. Los Angeles möter Tampa Bay hemma fredag 2 januari 01.00.

Colorado–Los Angeles 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (9.24) Jack Drury (Ross Colton).

Andra perioden: 1–1 (25.15) Corey Perry (Kevin Fiala, Joel Edmundson), 2–1 (33.21) Martin Necas (Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon), 3–1 (37.30) Brock Nelson (Joel Kiviranta, Samuel Girard).

Tredje perioden: 3–2 (44.58) Joel Armia (Adrian Kempe), 4–2 (58.23) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen), 5–2 (59.15) Cale Makar (Valerij Nitjusjkin, Brock Nelson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

Los Angeles: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: St Louis Blues, hemma, 1 januari 03.00

Los Angeles: Tampa Bay Lightning, hemma, 2 januari 01.00