Seger på straffar för Tumba hemma mot Sollentuna

Tumba vann med 2–1 efter straffar

Theo Ivarsson avgjorde för Tumba

Andra raka segern för Tumba

Tumba vann till slut en jämn match mot Sollentuna i U18 regional öst fortsättning vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Theo Ivarsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det var andra raka för Tumba, efter 5–1-segern mot Enköping i premiären.

Tumba–Sollentuna – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

5.00 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Ondrej Charvat efter pass från Carl-Edward Klint och Vincent Andersson. Efter 17.27 i andra perioden slog Gabriel Constantinescu till på pass av Max Mälarberg och Julius Blomberg och kvitterade för Tumba.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Tumbas Theo Ivarsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen möts på nytt den 12 februari.

Söndag 11 januari möter Tumba SDE borta 13.25 och Sollentuna möter Brinken borta 17.15.

Tumba–Sollentuna 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Andra perioden: 0–1 (25.00) Ondrej Charvat (Carl-Edward Klint, Vincent Andersson), 1–1 (37.27) Gabriel Constantinescu (Max Mälarberg, Julius Blomberg).

Straffar: 2–1 (65.00) Theo Ivarsson.

Nästa match:

Tumba: SDE HF, borta, 11 januari 13.25

Sollentuna: Brinkens IF, borta, 11 januari 17.15