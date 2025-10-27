Seger i förlängningen för San Jose mot Minnesota

Seger för San Jose med 6–5 efter förlängning

William Eklund tvåmålsskytt för San Jose

Macklin Celebrini matchvinnare för San Jose

Matchen i NHL mellan hemmalaget Minnesota och gästande San Jose var oavgjord vid full tid, 5–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 6–5 (2–2, 2–0, 1–3, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Macklin Celebrini som gjorde det avgörande målet.

Tidigare under dagen förlorade Minnesota på hemmaplan mot Utah Mammoth med 2–6.

San Joses William Eklund tvåmålsskytt

San Jose tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Minnesota reducerade och kvitterade till 2–2 genom Marcus Johansson och Marco Rossi. I andra perioden var det San Jose som dominerade och gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av William Eklund och Ryan Reaves. Minnesota reducerade dock till 3–4 genom Ryan Hartman tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 7.52 gjorde San Jose 3–5 genom Tyler Toffoli.

Minnesota jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 5–5 genom Zeev Buium och Joel Eriksson Ek med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.18 kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget San Jose blev Macklin Celebrini som 3.49 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

William Eklund gjorde två mål för San Jose och ett assist och Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav ett mål. Brock Faber och Kirill Kaprizov gjorde noll mål och tre assist var för Minnesota.

Det här var Minnesotas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även San Joses andra uddamålsseger.

Minnesota ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan San Jose är på sjunde plats.

Minnesota tar sig an Winnipeg i nästa match hemma onsdag 29 oktober 01.00. San Jose möter samma dag 04.00 Los Angeles hemma.

Minnesota–San Jose 5–6 (2–2, 0–2, 3–1, 0–1)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (5.28) William Eklund (Macklin Celebrini, Dmitrij Orlov), 0–2 (13.35) Michael Misa (Timothy Liljegren), 1–2 (17.02) Marcus Johansson (Marco Rossi, Brock Faber), 2–2 (17.34) Marco Rossi (Kirill Kaprizov).

Andra perioden: 2–3 (31.15) William Eklund (Philipp Kurashev), 2–4 (31.34) Ryan Reaves (Barclay Goodrow, Ty Dellandrea).

Tredje perioden: 3–4 (44.28) Ryan Hartman (Kirill Kaprizov, Brock Faber), 3–5 (47.52) Tyler Toffoli (Macklin Celebrini, William Eklund), 4–5 (48.28) Zeev Buium (Ryan Hartman, Jakov Trenin), 5–5 (57.42) Joel Eriksson Ek (Kirill Kaprizov, Brock Faber).

Förlängning: 5–6 (63.49) Macklin Celebrini.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 1-2-2

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: Winnipeg Jets, hemma, 29 oktober

San Jose: Los Angeles Kings, hemma, 29 oktober