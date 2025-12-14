Seger i förlängningen för NY Rangers mot Montreal

NY Rangers vann med 5–4 efter förlängning

JT Miller med två mål för NY Rangers

Tre raka mål av NY Rangers

Det blev en riktigt spännande match när NY Rangers mötte Montreal i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (2–3, 2–1, 0–0, 1–0). JT Miller gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för NY Rangers.

NY Rangers JT Miller tvåmålsskytt

Montreal var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 3.12 i andra perioden gjorde Montreal 2–4 genom Josh Anderson.

NY Rangers reducerade och kvitterade till 4–4 genom Will Cuylle och JT Miller.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 2.56 innan NY Rangers också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev JT Miller, framspelad av Mika Zibanejad och Vincent Trocheck.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, NY Rangers med 13–15 och Montreal med 14–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann New York Rangers med 4–3.

Nästa motstånd för NY Rangers är Anaheim Ducks. Lagen möts tisdag 16 december 01.00 i Madison Square Garden. Montreal tar sig an Edmonton hemma måndag 15 december 01.00.

NY Rangers–Montreal 5–4 (2–3, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (12.41) Zachary Bolduc (Nick Suzuki, Cole Caufield), 0–2 (14.09) Arber Xhekaj (Alexandre Carrier, Alexandre Texier), 0–3 (16.16) Jake Evans (Lane Hutson, Joe Veleno), 1–3 (18.49) Noah Laba, 2–3 (19.08) Artemij Panarin.

Andra perioden: 2–4 (23.12) Josh Anderson (Lane Hutson, Nick Suzuki), 3–4 (27.21) Will Cuylle (Matthew Robertson, Noah Laba), 4–4 (27.58) JT Miller (Matthew Robertson, Conor Sheary).

Förlängning: 5–4 (62.56) JT Miller (Mika Zibanejad, Vincent Trocheck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 2-2-1

Montreal: 2-1-2

Nästa match:

NY Rangers: Anaheim Ducks, hemma, 16 december 01.00

Montreal: Edmonton Oilers, hemma, 15 december 01.00