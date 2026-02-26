Seger för Washington mot Philadelphia

Washington vann med 3–1 mot Philadelphia

Washingtons femte seger på de senaste sex matcherna

Trevor van Riemsdyk matchvinnare för Washington

Det blev Washington som vann på hemmaplan mot Philadelphia i NHL. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Washingtons femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Vegas nästa för Washington

Första perioden blev mållös.

13.52 in i andra perioden spräckte Washington nollan genom Rasmus Sandin efter förarbete av Hendrix Lapierre och Jakob Chychrun.

Noah Cates kvitterade för Philadelphia efter 29 sekunder in i tredje perioden med assist av Travis Sanheim och Bobby Brink. 14.08 in i tredje perioden nätade Washingtons Trevor van Riemsdyk framspelad av Declan Chisholm och Aljaksej Protas och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 26 sekunder kvar att spela genom Aljaksej Protas. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Säsongens första möte lagen emellan vann Philadelphia med 4–2.

Washington tar sig an Vegas i nästa match hemma lördag 28 februari 01.00. Philadelphia möter NY Rangers borta fredag 27 februari 02.00.

Washington–Philadelphia 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (33.52) Rasmus Sandin (Hendrix Lapierre, Jakob Chychrun).

Tredje perioden: 1–1 (40.29) Noah Cates (Travis Sanheim, Bobby Brink), 2–1 (54.08) Trevor van Riemsdyk (Declan Chisholm, Aljaksej Protas), 3–1 (59.34) Aljaksej Protas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Philadelphia: 1-2-2

Nästa match:

Washington: Vegas Golden Knights, hemma, 28 februari 01.00

Philadelphia: New York Rangers, borta, 27 februari 02.00