Seger för Philadelphia mot Vancouver

Seger för Philadelphia med 5–2 mot Vancouver

Christian Dvorak avgjorde för Philadelphia

Tre raka mål för Philadelphia

Philadelphia besegrade Vancouver på hemmaplan i tisdagens möte i NHL. 5–2 (0–0, 1–0, 4–2) slutade matchen.

Philadelphia–Vancouver – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

13.13 in i andra perioden gjorde Philadelphia 1–0. Målskytt var Nikita Grebyonkin assisterad av Emil Andrae och Rodrigo Abols.

Philadelphia startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 3–0-ledning. Men Vancouver svarade och gjorde 3–1.

Därefter var det dock Philadelphia som avgjorde. Laget gjorde först 4–1 och sen kom också 5–1 med fem minuter kvar att spela genom Matvej Mitjkov på pass av Noah Cates. Vancouver hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–2.

Den 31 december möts lagen återigen, då i Rogers Arena.

I nästa omgång har Philadelphia Chicago borta i United Center, onsdag 24 december 03.00. Vancouver spelar hemma mot San Jose söndag 28 december 04.00.

Philadelphia–Vancouver 5–2 (0–0, 1–0, 4–2)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Andra perioden: 1–0 (33.13) Nikita Grebyonkin (Emil Andrae, Rodrigo Abols).

Tredje perioden: 2–0 (45.58) Carl Grundström (Nikita Grebyonkin, Rodrigo Abols), 3–0 (47.49) Christian Dvorak (Trevor Zegras, Travis Konecny), 3–1 (53.05) Max Sasson (Conor Garland, Tyler Myers), 4–1 (55.35) Owen Tippett (Cam York), 5–1 (58.49) Matvej Mitjkov (Noah Cates), 5–2 (59.43) Drew O’Connor (Zeev Buium, Elias Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-2-1

Vancouver: 4-0-1

Nästa match:

Philadelphia: Chicago Blackhawks, borta, 24 december 03.00

Vancouver: San Jose Sharks, hemma, 28 december 04.00