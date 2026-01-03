Seger för NY Rangers – efter Mika Zibanejads hattrick

NY Rangers vann med 5–1 mot Florida

NY Rangers Mika Zibanejad tremålsskytt

Artemi Panarin avgjorde för NY Rangers

Mika Zibanejad gjorde tre mål och NY Rangers vann mot Florida på bortaplan i NHL. Till slut blev det 5–1 (2–0, 1–0, 2–1).

Mika Zibanejad med tre mål för NY Rangers

Mika Zibanejad gjorde 1–0 till NY Rangers efter 15.09 framspelad av Alexis Lafreniere och Artemi Panarin.

Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 16.13 när Artemi Panarin slog till efter förarbete från Mika Zibanejad och Alexis Lafreniere.

Efter 58 sekunder i andra perioden nätade Mika Zibanejad återigen framspelad av Alexis Lafreniere och Vincent Trocheck och gjorde 0–3.

Sam Reinhart reducerade för Florida tidigt i tredje perioden efter pass från Sam Bennett och Aaron Ekblad. Mer än så blev det dock inte för Florida.

12.25 in i tredje perioden nätade NY Rangers Artemi Panarin på nytt på pass av Vincent Trocheck och Mika Zibanejad och ökade ledningen.

NY Rangers avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 1.28 kvar att spela på nytt genom Mika Zibanejad.

Mika Zibanejad gjorde tre mål för NY Rangers och två assist, Alexis Lafreniere hade tre assists och Artemi Panarin stod för tre poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Florida med 15–17 och NY Rangers med 17–15 i målskillnad.

I nästa match möter Florida Colorado hemma på söndag 4 januari 23.00. NY Rangers möter Utah Mammoth tisdag 6 januari 01.00 hemma.

Florida–NY Rangers 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (15.09) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Artemi Panarin), 0–2 (16.13) Artemi Panarin (Mika Zibanejad, Alexis Lafreniere).

Andra perioden: 0–3 (20.58) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck).

Tredje perioden: 1–3 (42.20) Sam Reinhart (Sam Bennett, Aaron Ekblad), 1–4 (52.25) Artemi Panarin (Vincent Trocheck, Mika Zibanejad), 1–5 (58.32) Mika Zibanejad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Florida: Colorado Avalanche, hemma, 4 januari 23.00

NY Rangers: Utah Mammoth, hemma, 6 januari 01.00