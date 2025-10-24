Seger för Modo Hockey – efter Tyler Kellehers hattrick

Modo Hockey-seger med 6–5 efter straffar

Tyler Kelleher gjorde tre mål och Modo Hockey vann mot Bik Karlskoga på hemmaplan i hockeyallsvenskan. Till slut blev det 6–5 (0–1, 1–1, 4–3, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Modo Hockeys åttonde på de senaste nio matcherna, och sjunde raka segern på hemmaplan.

Bik Karlskoga tog ledningen efter 11.40 genom Oliver Eklind assisterad av Tim Barkemo och Tobias Sjökvist. Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 1–2.

Därefter fixade Modo Hockeys Kyle Topping och Alexander Swetlikoff att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Bik Karlskoga kvitterade till 3–3 genom Casper Haugen Evensen i tredje perioden.

Efter 12.38 i tredje perioden gjorde Modo Hockey 4–3 genom Elton Hermansson.

Jonatan Harju och Gustaf Franzén såg till att Bik Karlskoga vände till ledning med 4–5.

Modo Hockey kvitterade till 5–5 genom Tyler Kelleher med elva sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Modo Hockey som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Tyler Kelleher för.

Det här var Modo Hockeys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bik Karlskogas andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Modo Hockey på andra plats och Bik Karlskoga på femte plats. Så sent som den 27 september låg Modo Hockey på sjätte plats i tabellen.

Modo Hockey möter AIK i nästa match hemma onsdag 29 oktober 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Kalmar hemma.

Modo Hockey–Bik Karlskoga 6–5 (0–1, 1–1, 4–3, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (11.40) Oliver Eklind (Tim Barkemo, Tobias Sjökvist).

Andra perioden: 0–2 (37.06) Eero Teräväinen (Åke Stakkestad, Oliver Eklind), 1–2 (38.43) Tyler Kelleher (Hugo Hallin, Linus Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (40.52) Alexander Swetlikoff (Tyler Kelleher, Carl Mattsson), 3–2 (42.09) Kyle Topping (Elton Hermansson), 3–3 (48.45) Casper Haugen Evensen (Alexander Ljungkrantz), 4–3 (52.38) Elton Hermansson (Alexander Swetlikoff, Carl Mattsson), 4–4 (53.07) Jonatan Harju (Gustaf Thorell, Henrik Björklund), 4–5 (58.34) Gustaf Franzén (Hampus Plato, Rikard Olsén), 5–5 (59.49) Tyler Kelleher (Victor Berglund, Linus Andersson).

Straffar: 6–5 (65.00) Tyler Kelleher.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-1-0

Bik Karlskoga: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: AIK, hemma, 29 oktober

Bik Karlskoga: Kalmar HC, hemma, 29 oktober