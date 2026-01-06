Seger för Los Angeles mot Minnesota i NHL

Los Angeles vann med 4–2 mot Minnesota

Andrej Kuzmenko matchvinnare för Los Angeles

Andra raka segern för Los Angeles

Los Angeles vann mötet i NHL på hemmaplan mot Minnesota, med 4–2 (0–0, 2–0, 2–2).

San Jose nästa för Los Angeles

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

15.34 in i andra perioden gjorde Los Angeles 1–0. Målskytt var Warren Foegele efter pass från Brian Dumoulin och Jeff Malott.

Efter 17.53 i andra perioden nätade Kevin Fiala framspelad av Andrej Kuzmenko och Alex Turcotte och gjorde 2–0.

Minnesota reducerade dock till 2–1 genom Jared Spurgeon efter 5.55 av perioden.

Efter 9.20 i tredje perioden gjorde Los Angeles 3–1 genom Andrej Kuzmenko.

Minnesota gjorde 3–2 genom Ryan Hartman med 4.39 kvar att spela av perioden.

Los Angeles kunde dock avgöra till 4–2 med 1.39 kvar av matchen genom Adrian Kempe.

Los Angeles nya tabellposition är femte plats i Pacific division medan Minnesota är på tredje plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Los Angeles San Jose hemma på torsdag 8 januari 04.30. Minnesota möter Seattle fredag 9 januari 04.00 borta.

Los Angeles–Minnesota 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 1–0 (35.34) Warren Foegele (Brian Dumoulin, Jeff Malott), 2–0 (37.53) Kevin Fiala (Andrej Kuzmenko, Alex Turcotte).

Tredje perioden: 2–1 (45.55) Jared Spurgeon (Jonas Brodin, Nico Sturm), 3–1 (49.20) Andrej Kuzmenko (Brian Dumoulin), 3–2 (55.21) Ryan Hartman (Jared Spurgeon, Brock Faber), 4–2 (58.21) Adrian Kempe (Alex Laferriere, Quinton Byfield).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 3-0-2

Minnesota: 2-2-1

Nästa match:

Los Angeles: San Jose Sharks, hemma, 8 januari 04.30

Minnesota: Seattle Kraken, borta, 9 januari 04.00