Seger för Kanada mot Slovenien

Kanada segrade – 3–1 mot Slovenien

Kanadas femte seger på de senaste fem matcherna

Dylan Cozens matchvinnare för Kanada

Kanada vann med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) på hemmaplan mot Slovenien i VM Grupp B herr.

Kanada har nu fem raka segrar. Slovenien har fyra förluster i rad.

Det var sjätte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kanada.

Kanada–Slovenien – mål för mål

Denton Mateychuk gav Kanada ledningen efter 11.07 med assist av Fraser Minten och Emmitt Finnie.

Efter 13.14 i andra perioden nätade Dylan Cozens framspelad av Darnell Nurse och Sidney Crosby och gjorde 2–0.

6.41 in i tredje perioden fick Emmitt Finnie utdelning på pass av Morgan Rielly och Connor Brown och ökade ledningen. Rozle Bohinc stod för målet när Slovenien reducerade till 3–1 med 1.05 kvar att spela efter förarbete från Jan Golicic. Mer än så blev det dock inte för Slovenien.

När lagen senast möttes, i maj i fjol, blev det seger för Kanada med 4–0.

I nästa match möter Kanada Slovakien borta på söndag 24 maj 20.20. Slovenien möter Danmark lördag 23 maj 12.20 borta.

Kanada–Slovenien 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (11.07) Denton Mateychuk (Fraser Minten, Emmitt Finnie).

Andra perioden: 2–0 (33.14) Dylan Cozens (Darnell Nurse, Sidney Crosby).

Tredje perioden: 3–0 (46.41) Emmitt Finnie (Morgan Rielly, Connor Brown), 3–1 (58.55) Rozle Bohinc (Jan Golicic).

Utvisningar, Kanada: 1×2 min. Slovenien: 1×2 min.