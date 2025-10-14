Seger för IF Troja-Ljungby hemma mot Borås

IF Troja-Ljungby vann med 4–1 mot Borås

Olle Petersson avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby nu åttonde, Borås på tionde plats

IF Troja-Ljungby vann hemma mot Borås i U20 region syd herr. Matchen på tisdagen slutade 4–1 (1–0, 1–1, 2–0).

– Vi gör en bra första period med hög intensitet där vi hade kunnat få lite mer i utdelning än vad vi får. Andra går vi ner oss något och gör det lite för svårt för varandra vilket vi steppar upp perioden efter. I tredje perioden går vi tillbaka till gameplan och stänger ner Borås, tyckte IF Troja-Ljungbys tränare Wille Bengtsson, efter matchen.

Jonstorp nästa för IF Troja-Ljungby

Nils Håkansson gjorde 1–0 till IF Troja-Ljungby efter fem minuters spel på pass av Zach Billqvist och Jacob Samuelsson. IF Troja-Ljungby utökade ledningen genom Olle Petersson efter 7.06 i andra perioden.

Borås reducerade dock till 2–1 genom Anton Siedberg efter 14.38 av perioden. I tredje perioden gjorde IF Troja-Ljungby 3–1 efter 1.43 genom Paul Johannson framspelad av Jacob Samuelsson. Och med bara 2.51 kvar satte Linus Johansson 4–1 på pass av Ossian Duveskog och Nils Håkansson.

För IF Troja-Ljungby gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Borås är på tionde plats.

Den 25 november tar lagen sig an varandra igen, då i Borås Ishall.

IF Troja-Ljungby tar sig an Jonstorp i nästa match borta lördag 18 oktober 12.00. Borås möter samma dag 14.00 Hanhals hemma.

IF Troja-Ljungby–Borås 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (5.01) Nils Håkansson (Zach Billqvist, Jacob Samuelsson).

Andra perioden: 2–0 (27.06) Olle Petersson (Viktor Berg, Hugo Jansson), 2–1 (34.38) Anton Siedberg (Villgot Nordholm, Ludwig Berenyi).

Tredje perioden: 3–1 (41.43) Paul Johannson (Jacob Samuelsson), 4–1 (57.09) Linus Johansson (Ossian Duveskog, Nils Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 2-0-3

Borås: 1-1-3

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Jonstorps IF IshF, borta, 18 oktober

Borås: Hanhals IF, hemma, 18 oktober