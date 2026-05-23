Seger för Danmark mot Slovenien

Danmark-seger med 4–0 mot Slovenien

Danmarks Patrick Russell tvåmålsskytt

Joachim Blichfeld matchvinnare för Danmark

Danmark vann med 4–0 i VM Grupp B herr på hemmaplan mot Slovenien på lördagen.

Det betyder att Danmark äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Patrick Russell med två mål för Danmark

Efter 34 minuters spel gjorde Danmark 1–0. Efter 18.43 i andra perioden slog Patrick Russell till på pass av Phillip Bruggisser och Mikkel Aagaard och gjorde 2–0.

Laget ökade också ledningen till 3–0 med 1.47 kvar att spela återigen genom Patrick Russell framspelad av Mikkel Aagaard och Nick Olesen. Till slut kom också 4–0 genom Mikkel Aagaard efter pass från Patrick Russell och Nick Olesen efter 19.45 i tredje perioden.

Danmarks Mikkel Aagaard var inblandad i alla tre målen och stod för ett mål och tre assists, Patrick Russell gjorde två mål och ett målgivande pass och Nick Olesen hade tre assists.

Danmark tar sig an Italien i nästa match hemma söndag 24 maj 16.20. Slovenien möter Italien hemma måndag 25 maj 20.20.

Danmark–Slovenien 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

VM Grupp B herr

Andra perioden: 1–0 (34.11) Joachim Blichfeld (Mikkel Aagaard, Nick Olesen), 2–0 (38.43) Patrick Russell (Phillip Bruggisser, Mikkel Aagaard).

Tredje perioden: 3–0 (58.13) Patrick Russell (Mikkel Aagaard, Nick Olesen), 4–0 (59.45) Mikkel Aagaard (Patrick Russell, Nick Olesen).

Utvisningar, Danmark: 3×2 min. Slovenien: 1×2 min.