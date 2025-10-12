Seger för Columbus med 7–4 mot Minnesota

Columbus vann med 7–4 mot Minnesota

Kirill Marchenko tremålsskytt för Columbus

Tre raka mål för Columbus

Columbus besegrade Minnesota på bortaplan i söndagens möte i NHL. 4–7 (0–1, 2–2, 2–4) slutade matchen.

Det var första segern för Columbus, efter 1–2-förlust mot Nashville i premiären.

Gästerna Columbus började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.29 slog Miles Wood till assisterad av Zach Aston-Reese. Columbus inledde andra perioden med att göra 0–2 genom Kirill Marchenko innan Minnesota svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Kirill Kaprizov för framspelad av Matt Boldy och Vladimir Tarasenko efter 8.37.

I slutminuterna var det dock Columbus som tog greppet. Kirill Marchenko gjorde 2–3 efter 18.48, på pass av Dmitrij Voronkov och Zach Werenski. Columbus vann också tredje perioden 2–4 och matchen slutade 4–7.

Columbus Boone Jenner stod för tre poäng, varav ett mål, Kirill Marchenko gjorde tre mål och Zach Werenski gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Matt Boldy gjorde ett mål och totalt tre poäng för Minnesota och Kirill Kaprizov gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 19 december möts lagen återigen, då i Nationwide Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 14 oktober. Då möter Minnesota Los Angeles i Xcel Energy Center 02.00. Columbus tar sig an New Jersey hemma 01.00.

Minnesota–Columbus 4–7 (0–1, 2–2, 2–4)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (2.29) Miles Wood (Zach Aston-Reese).

Andra perioden: 0–2 (20.07) Kirill Marchenko, 1–2 (26.29) Matt Boldy (Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov), 2–2 (28.37) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Vladimir Tarasenko), 2–3 (38.48) Kirill Marchenko (Dmitrij Voronkov, Zach Werenski).

Tredje perioden: 2–4 (41.12) Zach Werenski (Adam Fantilli, Cole Sillinger), 2–5 (43.06) Kirill Marchenko (Zach Werenski, Boone Jenner), 3–5 (49.54) Zeev Buium (Joel Eriksson Ek, Matt Boldy), 3–6 (50.50) Adam Fantilli (Boone Jenner), 4–6 (55.52) Kirill Kaprizov (Marco Rossi, Zeev Buium), 4–7 (58.39) Boone Jenner (Charlie Coyle).

Nästa match:

Minnesota: Los Angeles Kings, hemma, 14 oktober

Columbus: New Jersey Devils, hemma, 14 oktober