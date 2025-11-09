Seger för Borlänge som förlänger vinstsviten

Borlänge-seger med 6–2 mot Sollentuna

Borlänges femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Johansson avgjorde för Borlänge

Tredjeplacerade Borlänge förlänger segersviten i hockeyettan norra, på söndagen vann vinstmaskinen hemma mot sjundeplacerade Sollentuna. Efter segersiffrorna 6–2 (2–1, 2–0, 2–1) har nu Borlänge fem raka segrar. Sollentunas svit på fem matcher i rad utan förlust bröts dock.

Kalix nästa för Borlänge

Borlänge tog ledningen i början av första perioden genom Joel Jonsson.

Sollentuna kvitterade till 1–1 genom Pelle Ringström efter 11.04.

Borlänge gjorde 2–1 genom Gustav Lindström efter 16.47 i matchen. Borlänge startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom två mål av Viktor Johansson. 15.10 in i tredje perioden slog Simon Boman till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Sollentuna.

16.25 in i perioden nätade Borlänges Gustav Lindström på nytt på pass av Hampus Malm och Eric Hultgren och ökade ledningen.

Efter 17.54 nätade Calle Karlsson framspelad av Edwin Aronsson och Pontus Bergman och ökade ledningen för Borlänge. 6–2-målet blev matchens sista.

Gustav Lindström gjorde två mål för Borlänge och ett målgivande pass och Joel Jonsson stod för ett mål och två assists.

Borlänge tar sig an Kalix i nästa match borta lördag 15 november 16.00. Sollentuna möter Hudiksvall hemma onsdag 12 november 19.00.

Borlänge–Sollentuna 6–2 (2–1, 2–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (1.30) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Gustav Lindström), 1–1 (11.04) Pelle Ringström (Karl Strömberg), 2–1 (16.47) Gustav Lindström (Joel Jonsson, Hampus Malm).

Andra perioden: 3–1 (20.22) Viktor Johansson (Henning Rothsten, Isac Ollas Mattsson), 4–1 (29.02) Viktor Johansson (Tim Palmberg, Joel Jonsson).

Tredje perioden: 4–2 (55.10) Simon Boman, 5–2 (56.25) Gustav Lindström (Hampus Malm, Eric Hultgren), 6–2 (57.54) Calle Karlsson (Edwin Aronsson, Pontus Bergman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 5-0-0

Sollentuna: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Kalix HC, borta, 15 november

Sollentuna: Hudiksvalls HC, hemma, 12 november