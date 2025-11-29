Seger för Anaheim Ducks i toppmatchen mot Los Angeles

Anaheim Ducks tog en tung seger på hemmaplan mot Los Angeles i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på fredagen. Matchen slutade 5–4 (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Alex Laferriere gjorde 1–0 till Los Angeles efter 17 minuter efter förarbete av Trevor Moore och Brian Dumoulin.

Los Angeles utökade ledningen genom Kevin Fiala efter 10.03 i andra perioden.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 2–2 genom Chris Kreider och Olen Zellweger.

Los Angeles gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Alex Turcotte och Joel Edmundson.

Anaheim Ducks jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 4–4 genom Pavel Mintjukov och Leo Carlsson med knappt två minuter kvar att spela.

Leo Carlsson gjorde ett mål för Anaheim Ducks och två målgivande passningar.

Det här var Anaheim Ducks åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Los Angeles nionde uddamålsförlust.

Söndag 30 november spelar Anaheim Ducks borta mot Chicago 21.30 och Los Angeles mot Vancouver hemma 04.00 i Crypto.com Arena.

Anaheim Ducks–Los Angeles 5–4 (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (17.48) Alex Laferriere (Trevor Moore, Brian Dumoulin).

Andra perioden: 0–2 (30.03) Kevin Fiala (Quinton Byfield, Brandt Clarke), (Troy Terry, Leo Carlsson), 2–2 (31.02) Olen Zellweger (Alex Killorn, Leo Carlsson).

Tredje perioden: 2–3 (43.23) Alex Turcotte (Brandt Clarke, Brian Dumoulin), 2–4 (46.53) Joel Edmundson (Mikey Anderson, Trevor Moore), 3–4 (50.42) Pavel Mintjukov (Beckett Sennecke, Mason McTavish), 4–4 (58.29) Leo Carlsson (Jackson Lacombe, Mason McTavish).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Los Angeles: 1-3-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: Chicago Blackhawks, borta, 30 november

Los Angeles: Vancouver Canucks, hemma, 30 november