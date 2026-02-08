Seger för Alvesta mot Kristianstad
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Alvesta med 6–3 mot Kristianstad
- Andra raka segern för Alvesta
- Alvesta nu fjärde, Kristianstad på sjätte plats
Alvesta vann matchen på hemmaplan mot Kristianstad i U18 division 1 syd C vår på söndagen. 6–3 slutade matchen.
Alvestas fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Virdavallens Ishall.
Alvesta–Kristianstad – mål för mål
Det här betyder att Alvesta ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Kristianstad på sjätte plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Alvesta Limhamn i Limhamns Ishall 19.00. Kristianstad tar sig an Mörrums GoIS J18 hemma 19.30.
Den här artikeln handlar om: