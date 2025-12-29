Seattles fina svit håller i sig efter 4–1 mot Philadelphia

Seattle-seger med 4–1 mot Philadelphia

Seattles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Eeli Tolvanen tvåmålsskytt för Seattle

Det går fortsatt bra för Seattle i NHL. På måndagen mötte laget Philadelphia på hemmaplan i Climate Pledge Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Philadelphia blev 4–1 (0–0, 1–0, 3–1).

Chandler Stephenson bakom Seattles avgörande

Första perioden blev mållös.

Det var först 3.48 in i andra perioden som Seattle tog ledningen genom Jordan Eberle framspelad av Kaapo Kakko och Matthew Beniers.

Seattle tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.49 genom Chandler Stephenson och gick upp till 3–0 innan Philadelphia svarade.

Slutresultatet blev 4–1 i Seattles favör.

Seattles Eeli Tolvanen stod för två mål och ett assist.

Seattles nya tabellposition är sjätte plats i Pacific division medan Philadelphia är på fjärde plats i Metropolitan division.

När lagen möttes senast vann Philadelphia med 5–2.

I nästa omgång har Seattle Vancouver hemma i Climate Pledge Arena, tisdag 30 december 04.00. Philadelphia spelar borta mot Vancouver onsdag 31 december 04.00.

Seattle–Philadelphia 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (23.48) Jordan Eberle (Kaapo Kakko, Matthew Beniers).

Tredje perioden: 2–0 (45.49) Chandler Stephenson (Eeli Tolvanen), 3–0 (57.30) Eeli Tolvanen (Chandler Stephenson), 3–1 (58.03) Carl Grundström (Rodrigo Abols, Nikita Grebjonkin), 4–1 (58.24) Eeli Tolvanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 4-0-1

Philadelphia: 2-1-2

Nästa match:

Seattle: Vancouver Canucks, hemma, 30 december 04.00

Philadelphia: Vancouver Canucks, borta, 31 december 04.00