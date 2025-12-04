SDE starkast – efter två sena mål mot Sollentuna

Seger för SDE med 4–3 efter förlängning

SDE:s femte seger på de senaste sex matcherna

Ludvig Råsten avgjorde för SDE

Matchen i U18 regional öst fortsättningsserie herr mellan hemmalaget Sollentuna och gästande SDE var oavgjord vid full tid, efter Melker Kasteviks kvittering till 3–3 för SDE med bara 27 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där SDE spikade segerresultatet, 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0) genom Ludvig Råsten.

Segern var SDE:s femte på de senaste sex matcherna.

Sollentuna–SDE – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i första perioden genom Linus Eriksson.

Nils Pulkkinen och Ernests Rullis såg till att SDE vände till ledning med 1–2.

Efter 7.40 i andra perioden nätade Carl-Edward Klint på pass av Nikolaj Alkas Alias och kvitterade för Sollentuna.

13.50 in i tredje perioden fick Tauras Galvelis utdelning framspelad av Melker Nyström och Eskil Börjesson och gav laget ledningen.

Melker Kastevik stod för målet när SDE kvitterade till 3–3 med 33 sekunder kvar att spela efter pass från Anton Toivola Henriksson och Ludvig Råsten.

I förlängningen tog det 4.24 till SDE också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Ludvig Råsten, på pass av Maximilian Söderholm.

Det här var Sollentunas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även SDE:s femte uddamålsseger.

För SDE gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Sollentuna är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollentuna HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Sollentuna Nacka 12.10. SDE tar sig an Tyresö Hanviken Hockey hemma 13.30.

Sollentuna–SDE 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr

Första perioden: 1–0 (6.14) Linus Eriksson (Viggo Bohlinder), 1–1 (7.43) Ernests Rullis (Maximilian Söderholm, Viggo Graf Kennemyr), 1–2 (11.31) Nils Pulkkinen (Emmanuel Mouillé, Viggo Graf Kennemyr).

Andra perioden: 2–2 (27.40) Carl-Edward Klint (Nikolaj Alkas Alias).

Tredje perioden: 3–2 (53.50) Tauras Galvelis (Melker Nyström, Eskil Börjesson), 3–3 (59.27) Melker Kastevik (Anton Toivola Henriksson, Ludvig Råsten).

Förlängning: 3–4 (64.24) Ludvig Råsten (Maximilian Söderholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

SDE: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Nacka HK, hemma, 7 december

SDE: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 7 december