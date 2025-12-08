San Jose vann mot Carolina i NHL

San Jose vann med 4–1 mot Carolina

John Klingberg avgjorde för San Jose

14:e segern för San Jose

San Jose tog hem segern på bortaplan mot Carolina i NHL. 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var ett skönt trendbrott för San Jose som hade 8 raka förluster mot Carolina inför söndagens match.

Tidigare under dagen vann Carolina på hemmaplan mot Nashville med 6–3.

Philadelphia nästa för San Jose

San Jose började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 32 sekunder slog Collin Graf till assisterad av Macklin Celebrini och Will Smith.

1–1 kom efter 13.21 genom Jordan Staal med assist av Shayne Gostisbehere och Andrej Svetjnikov.

Efter 7.59 i andra perioden nätade John Klingberg framspelad av Macklin Celebrini och Philipp Kurashev och gav San Jose ledningen.

Alexander Wennberg gjorde dessutom 1–3 efter 15.18 på pass av William Eklund och John Klingberg.

Macklin Celebrini stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.16 kvar att spela efter pass från Alexander Wennberg.

San Joses Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav ett mål.

Carolina har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 15–19 i målskillnad.

Carolina stannar därmed på andra plats i Metropolitan division och San Jose på fjärde plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina Hurricanes med 5–1.

I nästa match, onsdag 10 december möter Carolina Columbus hemma i PNC Arena 01.30 medan San Jose spelar borta mot Philadelphia 01.00.

Carolina–San Jose 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (0.32) Collin Graf (Macklin Celebrini, Will Smith), 1–1 (13.21) Jordan Staal (Shayne Gostisbehere, Andrej Svetjnikov).

Andra perioden: 1–2 (27.59) John Klingberg (Macklin Celebrini, Philipp Kurashev), 1–3 (35.18) Alexander Wennberg (William Eklund, John Klingberg).

Tredje perioden: 1–4 (58.44) Macklin Celebrini (Alexander Wennberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Carolina: Columbus Blue Jackets, hemma, 10 december

San Jose: Philadelphia Flyers, borta, 10 december