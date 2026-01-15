Rasmus Dahlin i form när Buffalo vann mot Philadelphia

Buffalo segrade – 5–2 mot Philadelphia

Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Buffalos Rasmus Dahlin tvåmålsskytt

Hemmalaget Buffalo tog hem de två poängen efter seger mot Philadelphia i NHL. 5–2 (2–0, 2–1, 1–1) slutade torsdagens match.

Segern var Buffalos fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Philadelphia nu har fyra förluster i rad.

Jack Quinn bakom Buffalos avgörande

Buffalo tog ledningen efter nio minuter genom Rasmus Dahlin på pass av Josh Doan och Tage Thompson. 2–0 kom efter 15.13 när Mattias Samuelsson fick träff efter förarbete av Noah Östlund och Josh Doan.

Efter 4.22 i andra perioden ökade Buffalo på till 3–0 genom Jack Quinn.

Philadelphia reducerade dock till 3–1 genom Owen Tippett efter 10.28 av perioden.

Buffalo ökade ledningen till 4–1, på nytt genom Rasmus Dahlin efter 13.51.

7.37 in i tredje perioden fick Trevor Zegras utdelning på pass av Travis Konecny och Owen Tippett och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Philadelphia. Ryan McLeod stod för målet när Buffalo punkterade matchen med ett 5–2-mål med 40 sekunder kvar att spela efter pass från Alex Tuch.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På fredag 16 januari 01.00 spelar Buffalo hemma mot Montreal och Philadelphia borta mot Pittsburgh.

Buffalo–Philadelphia 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (9.30) Rasmus Dahlin (Josh Doan, Tage Thompson), 2–0 (15.13) Mattias Samuelsson (Noah Östlund, Josh Doan).

Andra perioden: 3–0 (24.22) Jack Quinn (Ryan McLeod, Zach Benson), 3–1 (30.28) Owen Tippett (Noah Cates), 4–1 (33.51) Rasmus Dahlin (Josh Norris, Tage Thompson).

Tredje perioden: 4–2 (47.37) Trevor Zegras (Travis Konecny, Owen Tippett), 5–2 (59.20) Ryan McLeod (Alex Tuch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Philadelphia: 1-1-3

Nästa match:

Buffalo: Montreal Canadiens, hemma, 16 januari 01.00

Philadelphia: Pittsburgh Penguins, borta, 16 januari 01.00