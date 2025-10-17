Pittsburgh vann efter avgörande i tredje perioden mot Los Angeles

Pittsburgh-seger med 4–2 mot Los Angeles

Filip Hallander avgjorde för Pittsburgh

Tredje förlusten i följd för Los Angeles

Det blev seger för Pittsburgh borta mot Los Angeles i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Pittsburgh drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (2–0, 0–2, 0–2).

San Jose nästa för Pittsburgh

Los Angeles tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Pittsburgh reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jevgenij Malkin och Connor Dewar i andra perioden. I tredje perioden gjorde Pittsburgh 2–3 efter 6.54 genom Filip Hallander framspelad av Rickard Rakell och Parker Wotherspoon. Och med bara 31 sekunder kvar satte Sidney Crosby 2–4 på pass av Parker Wotherspoon och Erik Karlsson.

Pittsburgh vann senast lagen möttes med 5–1 i Crypto.com Arena.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i PPG Paints Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Los Angeles Carolina i Crypto.com Arena 03.00. Pittsburgh tar sig an San Jose borta 04.00.

Los Angeles–Pittsburgh 2–4 (2–0, 0–2, 0–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (4.31) Warren Foegele (Trevor Moore, Cody Ceci), 2–0 (9.08) Kevin Fiala (Quinton Byfield, Joel Armia).

Andra perioden: 2–1 (26.38) Jevgenij Malkin (Bryan Rust, Erik Karlsson), 2–2 (27.19) Connor Dewar (Noel Acciari, Ryan Shea).

Tredje perioden: 2–3 (46.54) Filip Hallander (Rickard Rakell, Parker Wotherspoon), 2–4 (59.29) Sidney Crosby (Parker Wotherspoon, Erik Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-1-3

Pittsburgh: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Carolina Hurricanes, hemma, 19 oktober

Pittsburgh: San Jose Sharks, borta, 19 oktober