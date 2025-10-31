Pittsburgh avgjorde i slutperioden mot Minnesota

Pittsburgh-seger med 4–1 mot Minnesota

Bryan Rust avgjorde för Pittsburgh

Femte förlusten i följd för Minnesota

Pittsburgh vann borta i Xcel Energy Center mot Minnesota i NHL. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Bryan Rust 1–2 och drygt en minut senare Ben Kindel 1–3. Matchen slutade 1–4 (1–0, 0–1, 0–3).

Winnipeg nästa för Pittsburgh

Minnesota tog ledningen efter 10.16 genom Kirill Kaprizov framspelad av Marcus Johansson och Marco Rossi. Ryan Shea kvitterade för Pittsburgh efter 2.18 in i andra perioden på pass av Thomas Novak och Kris Letang. Pittsburgh spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Bryan Rust, Ben Kindel och Anthony Mantha och avgjorde matchen.

Den 22 november tar lagen sig an varandra igen, då i PPG Paints Arena.

Pittsburgh spelar borta mot Winnipeg lördag 1 november 20.00.

Minnesota–Pittsburgh 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (10.16) Kirill Kaprizov (Marcus Johansson, Marco Rossi).

Andra perioden: 1–1 (22.18) Ryan Shea (Thomas Novak, Kris Letang).

Tredje perioden: 1–2 (46.23) Bryan Rust (Ryan Shea, Kris Letang), 1–3 (47.38) Ben Kindel (Bryan Rust, Jevgenij Malkin), 1–4 (57.39) Anthony Mantha.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 0-2-3

Pittsburgh: 3-2-0

Nästa match:

Minnesota: Vancouver Canucks, hemma, 2 november

Pittsburgh: Winnipeg Jets, borta, 1 november