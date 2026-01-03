Philadelphia vann på bortaplan mot Edmonton

Seger för Philadelphia med 5–2 mot Edmonton

Bobby Brink avgjorde för Philadelphia

Andra förlusten i rad för Edmonton

Philadelphia segrade på bortaplan i Rogers Place mot Edmonton i NHL. 2–5 (1–3, 1–0, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Anaheim Ducks nästa för Philadelphia

Philadelphia stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.22 i mitten av perioden.

Edmonton reducerade dock till 1–3 genom Connor McDavid med 3.52 kvar att spela.

Evan Bouchard såg till att Edmonton reducerade igen efter 9.54 på pass av Connor McDavid och Ryan Nugent-Hopkins.

9.09 in i tredje perioden satte Nick Seeler pucken framspelad av Rodrigo Abols och ökade ledningen.

Owen Tippett stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.10 kvar att spela på pass av Sean Couturier och Nick Seeler.

Edmonton har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har tre vinster och två förluster och 16–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton med 2–1 efter förlängning .

I nästa match, onsdag 7 januari möter Edmonton Nashville hemma i Rogers Place 03.00 medan Philadelphia spelar hemma mot Anaheim Ducks 01.00.

Edmonton–Philadelphia 2–5 (1–3, 1–0, 0–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (7.16) Denver Barkey (Owen Tippett, Sean Couturier), 0–2 (10.31) Travis Sanheim, 0–3 (14.38) Bobby Brink (Cam York, Matvej Mitjkov), 1–3 (16.08) Connor McDavid (Mattias Ekholm).

Andra perioden: 2–3 (29.54) Evan Bouchard (Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins).

Tredje perioden: 2–4 (49.09) Nick Seeler (Rodrigo Abols), 2–5 (58.50) Owen Tippett (Sean Couturier, Nick Seeler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-0-3

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Nashville Predators, hemma, 7 januari 03.00

Philadelphia: Anaheim Ducks, hemma, 7 januari 01.00