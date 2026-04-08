Philadelphia vann mot New Jersey

Philadelphia segrade borta i Prudential Center mot New Jersey i NHL. 1–5 (1–2, 0–2, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

New Jersey–Philadelphia – mål för mål

Philadelphia startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Trevor Zegras innan New Jersey svarade och gjorde 2–1 genom Cody Glass.

Efter 2.46 i andra perioden slog Tyson Foerster till på pass av Matvej Mitjkov och gjorde 1–3. Tyson Foerster gjorde dessutom 1–4 efter 4.58 framspelad av Trevor Zegras och Matvej Mitjkov.

17.09 in i tredje perioden fick Nick Seeler utdelning och ökade ledningen.

Philadelphias Trevor Zegras stod för tre poäng, varav två mål.

New Jersey har två vinster och tre förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har tre vinster och två förluster och 17–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Philadelphia Flyers vunnit.

I nästa match möter New Jersey Pittsburgh hemma och Philadelphia möter Detroit borta. Båda matcherna spelas fredag 10 april 01.00.

Första perioden: 0–1 (1.56) Trevor Zegras (Travis Sanheim, Owen Tippett), 0–2 (3.38) Trevor Zegras (Porter Martone, Jamie Drysdale), 1–2 (12.12) Cody Glass (Jonas Siegenthaler, Lenni Hämeenaho).

Andra perioden: 1–3 (22.46) Tyson Foerster (Matvej Mitjkov), 1–4 (24.58) Tyson Foerster (Trevor Zegras, Matvej Mitjkov).

Tredje perioden: 1–5 (57.09) Nick Seeler.

