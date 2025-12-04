Philadelphia vann mot Buffalo i NHL

Philadelphia segrade – 5–2 mot Buffalo

Philadelphias fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bobby Brink matchvinnare för Philadelphia

Det blev Philadelphia som vann på hemmaplan mot Buffalo i NHL. 5–2 (3–1, 2–1, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna.

Philadelphia–Buffalo – mål för mål

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Jason Zucker.

Philadelphia gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 1.00.

Efter 1.46 i andra perioden ökade Philadelphia på till 4–1 genom Noah Cates.

Buffalo reducerade dock till 4–2 genom Bowen Byram efter 11.54 av perioden.

Philadelphia gjorde dock 5–2 genom Owen Tippett efter 12.47 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev mållös och Philadelphia höll i sin 5–2-ledning och vann.

Söndag 7 december 19.00 spelar Philadelphia hemma mot Colorado. Buffalo möter Winnipeg borta i Bell MTS Place lördag 6 december 01.00.

Philadelphia–Buffalo 5–2 (3–1, 2–1, 0–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (4.15) Jason Zucker (Josh Doan, Josh Norris), 1–1 (8.39) Travis Konecny (Matvej Mitjkov, Travis Sanheim), 2–1 (9.04) Trevor Zegras (Travis Sanheim, Travis Konecny), 3–1 (9.39) Bobby Brink (Noah Cates, Nikita Grebenkin).

Andra perioden: 4–1 (21.46) Noah Cates (Bobby Brink, Jamie Drysdale), 4–2 (31.54) Bowen Byram (Alex Tuch, Jack Quinn), 5–2 (32.47) Owen Tippett (Matvej Mitjkov, Sean Couturier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Philadelphia: Colorado Avalanche, hemma, 7 december

Buffalo: Winnipeg Jets, borta, 6 december