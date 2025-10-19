Prenumerera

Logga in

Philadelphia vann i förlängningen mot Minnesota

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Philadelphia vann med 2–1 efter förlängning

  • Noah Cates avgjorde för Philadelphia

  • Tredje förlusten i rad för Minnesota

Philadelphias väg till seger mot Minnesota hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Philadelphia avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Noah Cates som gjorde det avgörande målet.

Philadelphia–Minnesota – mål för mål

Första perioden blev mållös. 1.55 in i andra perioden spräckte Minnesota nollan genom Vladimir Tarasenko framspelad av Marco Rossi och Jonas Brodin. 7.10 in i tredje perioden nätade Philadelphias Owen Tippett och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Philadelphia blev Noah Cates som 2.37 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Lagen möts på nytt i Xcel Energy Center den 13 mars.

I nästa match möter Philadelphia Seattle hemma och Minnesota möter NY Rangers borta. Båda matcherna spelas tisdag 21 oktober 01.00.

Philadelphia–Minnesota 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Andra perioden: 0–1 (21.55) Vladimir Tarasenko (Marco Rossi, Jonas Brodin).

Tredje perioden: 1–1 (47.10) Owen Tippett.

Förlängning: 2–1 (62.37) Noah Cates (Tyson Foerster, Jamie Drysdale).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Minnesota: 1-1-3

Nästa match:

Philadelphia: Seattle Kraken, hemma, 21 oktober

Minnesota: New York Rangers, borta, 21 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen