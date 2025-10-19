Philadelphia vann i förlängningen mot Minnesota

Philadelphia vann med 2–1 efter förlängning

Noah Cates avgjorde för Philadelphia

Tredje förlusten i rad för Minnesota

Philadelphias väg till seger mot Minnesota hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Philadelphia avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Noah Cates som gjorde det avgörande målet.

Philadelphia–Minnesota – mål för mål

Första perioden blev mållös. 1.55 in i andra perioden spräckte Minnesota nollan genom Vladimir Tarasenko framspelad av Marco Rossi och Jonas Brodin. 7.10 in i tredje perioden nätade Philadelphias Owen Tippett och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Philadelphia blev Noah Cates som 2.37 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Lagen möts på nytt i Xcel Energy Center den 13 mars.

I nästa match möter Philadelphia Seattle hemma och Minnesota möter NY Rangers borta. Båda matcherna spelas tisdag 21 oktober 01.00.

Philadelphia–Minnesota 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Andra perioden: 0–1 (21.55) Vladimir Tarasenko (Marco Rossi, Jonas Brodin).

Tredje perioden: 1–1 (47.10) Owen Tippett.

Förlängning: 2–1 (62.37) Noah Cates (Tyson Foerster, Jamie Drysdale).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Minnesota: 1-1-3

Nästa match:

Philadelphia: Seattle Kraken, hemma, 21 oktober

Minnesota: New York Rangers, borta, 21 oktober