Philadelphia tog hem segern mot Montreal på bortaplan

Philadelphia vann med 4–1 mot Montreal

Trevor Zegras matchvinnare för Philadelphia

Alexandre Texier gjorde målet för Montreal

Philadelphia vann mötet med Montreal på bortaplan med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) på onsdagen i NHL.

Buffalo nästa för Philadelphia

Montreal tog ledningen efter 19 minuters spel genom Alexandre Texier.

Philadelphia kvitterade till 1–1 efter 19.39 när Carl Grundström hittade rätt.

Philadelphia gjorde också 1–2 efter 6.26 i andra perioden när Trevor Zegras fick träff.

Bobby Brink gjorde dessutom 1–3 efter 19.10.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.35 kvar att spela genom Travis Konecny.

När lagen möttes senast vann Philadelphia med 5–4 efter straffläggning.

I nästa match, fredag 19 december möter Montreal Chicago hemma i Bell Centre 01.00 medan Philadelphia spelar borta mot Buffalo 01.30.

Montreal–Philadelphia 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (19.00) Alexandre Texier, 1–1 (19.39) Carl Grundström.

Andra perioden: 1–2 (26.26) Trevor Zegras, 1–3 (39.10) Bobby Brink.

Tredje perioden: 1–4 (58.25) Travis Konecny.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-1-2

Philadelphia: 2-3-0

Nästa match:

Montreal: Chicago Blackhawks, hemma, 19 december 01.00

Philadelphia: Buffalo Sabres, borta, 19 december 01.30