Philadelphia starkast i straffläggningen – vann borta mot Montreal

Det var jämnt hela vägen när Montreal mötte Philadelphia hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Philadelphia var kyligare i avsluten och vann med 5–4 (3–0, 0–4, 1–0, 0–0, 1–0).

Philadelphia stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.55. Montreal gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–3 till ledning med 4–3. Montreals mål gjordes av Kirby Dach 2, Nick Suzuki och Ivan Demidov. 10.48 in i tredje perioden slog Nikita Grebenkin till framspelad av Travis Konecny och Jamie Drysdale och kvitterade. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Montreals tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Philadelphias fjärde uddamålsseger.

Fredag 7 november möter Montreal New Jersey borta 01.00 och Philadelphia möter Nashville borta 02.00.

Montreal–Philadelphia 4–5 (0–3, 4–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (1.55) Bobby Brink (Travis Sanheim, Cam York), 0–2 (7.07) Cam York (Trevor Zegras, Travis Konecny), 0–3 (7.50) Bobby Brink (Noah Cates, Trevor Zegras).

Andra perioden: 1–3 (23.10) Kirby Dach (Noah Dobson, Brendan Gallagher), 2–3 (24.15) Nick Suzuki (Ivan Demidov, Cole Caufield), 3–3 (33.28) Kirby Dach (Lane Hutson, Jayden Struble), 4–3 (35.57) Ivan Demidov (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson).

Tredje perioden: 4–4 (50.48) Nikita Grebenkin (Travis Konecny, Jamie Drysdale).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Montreal: New Jersey Devils, borta, 7 november

Philadelphia: Nashville Predators, borta, 7 november