Philadelphia starkast – avgjorde i förlängningen mot Boston

Matchen mellan Philadelphia och Boston i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0).

Porter Martone spelade en avgörande roll för Philadelphia med det vinnande målet i förlängningen.

Philadelphia tog ledningen efter fyra minuters spel genom Christian Dvorak efter förarbete från Porter Martone och Rasmus Ristolainen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Pavel Zacha kvitterade för Boston efter 35 sekunder in i tredje perioden assisterad av Casey Mittelstadt och David Pastrnak.

Stor matchhjälte för Philadelphia 2.31 in i förlängningen blev Porter Martone med det avgörande förlängningsmålet.

Philadelphia har tre segrar och två förluster och 14–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Philadelphia är New Jersey. Boston tar sig an Carolina borta. Båda matcherna spelas onsdag 8 april 01.00.

Philadelphia–Boston 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (4.19) Christian Dvorak (Porter Martone, Rasmus Ristolainen).

Tredje perioden: 1–1 (40.35) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt, David Pastrnak).

Förlängning: 2–1 (62.31) Porter Martone (Christian Dvorak, Trevor Zegras).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Boston: 2-1-2

Nästa match:

Philadelphia: New Jersey Devils, borta, 8 april 01.00

Boston: Carolina Hurricanes, borta, 8 april 01.00