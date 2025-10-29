Philadelphia slog Pittsburgh i måljämn match i Wells Fargo Center

Seger för Philadelphia med 3–2 mot Pittsburgh

Philadelphias fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tyson Foerster matchvinnare för Philadelphia

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Philadelphia hemma mot Pittsburgh i NHL på tisdagen. Tyson Foerster slog till 4.35 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0).

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

I en tidigare match samma dag vann Pittsburgh på hemmaplan mot St Louis med 6–3.

Philadelphia–Pittsburgh – mål för mål

Första perioden var jämn. Pittsburgh inledde bäst och tog ledningen genom Justin Brazeau efter 10.21, men Philadelphia kvitterade genom Bobby Brink efter 17.33. Travis Konecny gav laget ledningen tidigt i andra perioden på pass av Sean Couturier och Bobby Brink. 11.52 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Sidney Crosby på pass av Filip Hållander och Bryan Rust och kvitterade. Philadelphia tog ledningen efter 4.35.

Det här var Philadelphias tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Pittsburghs tredje uddamålsförlust.

Pittsburgh spelar borta mot Minnesota fredag 31 oktober 01.00.

Philadelphia–Pittsburgh 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (10.21) Justin Brazeau (Anthony Mantha, Matt Dumba), 1–1 (17.33) Bobby Brink (Noah Cates, Trevor Zegras).

Andra perioden: 2–1 (22.55) Travis Konecny (Sean Couturier, Bobby Brink).

Tredje perioden: 2–2 (51.52) Sidney Crosby (Filip Hållander, Bryan Rust).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Pittsburgh: 3-1-1

Nästa match:

Philadelphia: Nashville Predators, hemma, 31 oktober

Pittsburgh: Minnesota Wild, borta, 31 oktober