Philadelphia ryckte i sista perioden och vann mot Boston

Philadelphia vann hemma mot Boston i NHL med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 0–0, innan Philadelphia avgjorde i sista perioden.

Toronto nästa för Philadelphia

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Philadelphia tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.40 genom Travis Konecny och gick upp till 2–0 innan Boston svarade.

Segern skrevs till slut till 3–1 för Philadelphia.

När lagen senast möttes vann Boston med 6–3.

I nästa omgång har Philadelphia Toronto borta i Scotiabank Arena, tisdag 3 mars 01.30. Boston spelar hemma mot Pittsburgh onsdag 4 mars 01.00.

Philadelphia–Boston 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Tredje perioden: 1–0 (43.40) Travis Konecny (Christian Dvorak, Jamie Drysdale), 2–0 (51.54) Jamie Drysdale (Travis Konecny, Christian Dvorak), 2–1 (53.03) Charlie McAvoy (Hampus Lindholm, Pavel Zacha), 3–1 (59.07) Sean Couturier (Noah Cates).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

Boston: 2-2-1

Nästa match:

Philadelphia: Toronto Maple Leafs, borta, 3 mars 01.30

Boston: Pittsburgh Penguins, hemma, 4 mars 01.00