Philadelphia fortsätter vinna mot San Jose

Philadelphia vann med 4–1 mot San Jose

Philadelphias femte seger på de senaste sex matcherna

Christian Dvorak matchvinnare för Philadelphia

Philadelphia fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På lördagen segrade Philadelphia på nytt – den här gången med 4–1 (0–0, 1–1, 3–0) borta i SAP Center at San Jose. Det var Philadelphias femte raka seger mot San Jose.

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna, och sjunde bortasegern i rad.

Resultatet innebär att San Jose nu har fyra förluster i rad.

San Jose–Philadelphia – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

2.26 in i andra perioden gjorde Philadelphia 1–0 genom Owen Tippett framspelad av Trevor Zegras och Noah Juulsen. Efter 13.12 i andra perioden nätade Dmitrij Orlov framspelad av William Eklund och Macklin Celebrini och kvitterade för San Jose.

I tredje perioden var det Philadelphia som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Christian Dvorak, Travis Sanheim och Noah Cates.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, San Jose på sjätte plats i Pacific division och Philadelphia på femte plats i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Philadelphia med 4–1.

San Jose tar sig an Nashville i nästa match borta onsdag 25 mars 01.00.

San Jose–Philadelphia 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (22.26) Owen Tippett (Trevor Zegras, Noah Juulsen), 1–1 (33.12) Dmitrij Orlov (William Eklund, Macklin Celebrini).

Tredje perioden: 1–2 (41.47) Christian Dvorak (Travis Konecny, Matvej Mitjkov), 1–3 (58.48) Travis Sanheim, 1–4 (59.25) Noah Cates (Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 1-0-4

Philadelphia: 4-1-0

Nästa match:

San Jose: Nashville Predators, borta, 25 mars 01.00