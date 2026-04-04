Philadelphia besegrade NY Islanders borta

Seger för Philadelphia med 4–1 mot NY Islanders

Alex Bump matchvinnare för Philadelphia

Tredje förlusten i rad för NY Islanders

Philadelphia segrade mot NY Islanders på bortaplan i UBS Arena i NHL. 1–4 (0–2, 1–1, 0–1) slutade matchen på lördagen.

NY Islanders–Philadelphia – mål för mål

Owen Tippett gav gästerna Philadelphia ledningen efter 13.54 framspelad av Travis Sanheim. Laget gjorde också 0–2 när Alex Bump fick träff efter förarbete av Matvej Mitjkov och Noah Cates efter 15.01.

Efter 2.52 i andra perioden slog Matvej Mitjkov till och gjorde 0–3. NY Islanders Jean-Gabriel Pageau gjorde 1–3 efter 15.37 på pass av Mathew Barzal och Simon Holmström.

9.16 in i tredje perioden satte Travis Sanheim pucken på pass av Matvej Mitjkov och Alex Bump och ökade ledningen.

Philadelphias Matvej Mitjkov stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan NY Islanders och Philadelphia den här säsongen. Philadelphia Flyers vann de två första mötena. New York Islanders vann senast lagen möttes.

NY Islanders–Philadelphia 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (13.54) Owen Tippett (Travis Sanheim), 0–2 (15.01) Alex Bump (Matvej Mitjkov, Noah Cates).

Andra perioden: 0–3 (22.52) Matvej Mitjkov, 1–3 (35.37) Jean-Gabriel Pageau (Mathew Barzal, Simon Holmström).

Tredje perioden: 1–4 (49.16) Travis Sanheim (Matvej Mitjkov, Alex Bump).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-0-3

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Carolina Hurricanes, borta, 5 april 01.00

Philadelphia: Boston Bruins, hemma, 5 april 21.30