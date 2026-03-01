Paulssons dubbel bakom Sollentunas seger mot Wings Arlanda

Sollentuna segrade – 5–1 mot Wings Arlanda

Sollentunas Lukas Paulsson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Sollentuna

Det blev Sollentuna som vann matchen borta mot Wings Arlanda i hockeyettan norra på söndagen. 1–5 (1–3, 0–0, 0–2) slutade matchen.

Lukas Paulsson tvåmålsskytt för Sollentuna

Wings Arlanda tog ledningen i början av första perioden genom Isak Fehrling.

Sollentuna gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Andra perioden blev mållös.

4.21 in i tredje perioden satte Elias Ek pucken på pass av Lukas Paulsson och Ture Edvardsson och ökade ledningen. Efter 7.07 slog Ture Edvardsson till framspelad av Lukas Paulsson och ökade ledningen för Sollentuna.

Sollentunas Ture Edvardsson stod för fyra poäng, varav ett mål och Lukas Paulsson gjorde två mål och spelade fram till två mål.

Wings Arlanda–Sollentuna 1–5 (1–3, 0–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (3.54) Isak Fehrling (Oscar Bröms Strengbom, Carl Aronsson), 1–1 (9.37) Andreas Ekström (Pelle Ringström, Sebastian Tamm), 1–2 (15.59) Lukas Paulsson (Ture Edvardsson, Elias Ek), 1–3 (18.28) Lukas Paulsson (Ture Edvardsson).

Tredje perioden: 1–4 (44.21) Elias Ek (Lukas Paulsson, Ture Edvardsson), 1–5 (47.07) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-0-2

Sollentuna: 3-0-2