Följ HockeySverige på

Owen Tippett i form när Philadelphia vann mot New Jersey

Philadelphia vann med 5–3 mot New Jersey

Philadelphias femte seger på de senaste sex matcherna

Owen Tippett tvåmålsskytt för Philadelphia

Bortalaget Philadelphia tog hem de två poängen efter seger mot New Jersey i NHL. 3–5 (1–1, 1–3, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna.

Trevor Zegras bakom Philadelphias avgörande

Owen Tippett gjorde 1–0 till gästerna Philadelphia efter fem minuters spel assisterad av Christian Dvorak och Trevor Zegras.

Efter 12.10 kvitterade New Jersey när Simon Nemec hittade rätt efter förarbete av Jesper Bratt och Nico Hischier.

Philadelphia stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

New Jersey reducerade dock till 2–4 genom Timo Meier efter 19.39 av perioden.

Dawson Mercer såg till att New Jersey reducerade igen efter 6.28 i tredje perioden.

Philadelphia punkterade matchen med ett 3–5-mål med 49 sekunder kvar att spela på nytt genom Owen Tippett. 3–5-målet blev matchens sista.

Philadelphias Owen Tippett stod för tre poäng, varav två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Philadelphia Flyers med 6–3.

På tisdag 2 december 01.00 spelar New Jersey hemma mot Columbus och Philadelphia hemma mot Pittsburgh.

New Jersey–Philadelphia 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (5.16) Owen Tippett (Christian Dvorak, Trevor Zegras), 1–1 (12.10) Simon Nemec (Jesper Bratt, Nico Hischier).

Andra perioden: 1–2 (20.54) Matvej Mitjkov (Travis Konecny, Travis Sanheim), 1–3 (23.17) Travis Konecny (Cam York, Travis Sanheim), 1–4 (33.03) Trevor Zegras (Owen Tippett), 2–4 (39.39) Timo Meier (Dawson Mercer, Jesper Bratt).

Tredje perioden: 3–4 (46.28) Dawson Mercer, 3–5 (59.11) Owen Tippett.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Philadelphia: 4-0-1

Nästa match:

New Jersey: Columbus Blue Jackets, hemma, 2 december

Philadelphia: Pittsburgh Penguins, hemma, 2 december