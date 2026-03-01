Ottawa vann på bortaplan mot Toronto

Seger för Ottawa med 5–2 mot Toronto

Drake Batherson matchvinnare för Ottawa

Tredje raka förlusten för Toronto

Ottawa vann borta mot Toronto i NHL. Matchen på söndagen slutade 2–5 (1–1, 1–4, 0–0).

Edmonton nästa för Ottawa

Morgan Rielly gjorde 1–0 till Toronto efter bara 2.52 på passning från Auston Matthews och Jake McCabe. Ottawa kvitterade när Thomas Chabot slog till framspelad av Brady Tkachuk och Dylan Cozens efter 10.59.

Ottawa hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 3.03 genom Dylan Cozens och gick upp till 1–3 innan Toronto svarade.

Innan perioden var över hade Ottawa gjort 5–2.

Tredje perioden blev mållös och Ottawa höll i sin 5–2-ledning och vann.

Dylan Cozens gjorde två mål för Ottawa och spelade dessutom fram till ett mål.

Toronto har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Toronto med 7–5.

I nästa match möter Toronto Philadelphia hemma på tisdag 3 mars 01.30. Ottawa möter Edmonton onsdag 4 mars 03.00 borta.

Toronto–Ottawa 2–5 (1–1, 1–4, 0–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (2.52) Morgan Rielly (Auston Matthews, Jake McCabe), 1–1 (10.59) Thomas Chabot (Brady Tkachuk, Dylan Cozens).

Andra perioden: 1–2 (23.03) Dylan Cozens (Thomas Chabot, Fabian Zetterlund), 1–3 (33.05) Drake Batherson, 2–3 (33.56) William Nylander (Scott Laughton, Matias Maccelli), 2–4 (35.15) Drake Batherson, 2–5 (36.06) Dylan Cozens (Tim Stützle, Jake Sanderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-0-3

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Toronto: Philadelphia Flyers, hemma, 3 mars 01.30

Ottawa: Edmonton Oilers, borta, 4 mars 03.00