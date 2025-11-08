Ottawa starkast – avgjorde i förlängningen mot Philadelphia

Ottawa segrade – 3–2 efter förlängning

Tim Stützle med två mål för Ottawa

Edmonton nästa motståndare för Philadelphia

Matchen i NHL mellan hemmalaget Philadelphia och gästande Ottawa var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Tim Stützle stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Ottawa.

Ottawa tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut. Efter 11.22 i andra perioden nätade Matvej Mitjkov på pass av Christian Dvorak och Travis Konecny och reducerade åt Philadelphia. 9.55 in i tredje perioden slog Jamie Drysdale till och kvitterade. Stor matchhjälte för Ottawa 3.20 in i förlängningen blev Tim Stützle med det avgörande 3–2-målet.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Philadelphia med 13–15 och Ottawa med 15–19 i målskillnad. Det här var Philadelphias femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ottawas femte uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ottawa Senators med 2–1.

Torsdag 13 november 01.30 spelar Philadelphia hemma mot Edmonton. Ottawa möter Utah Mammoth hemma i Canadian Tire Centre måndag 10 november 01.00.

Philadelphia–Ottawa 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (5.12) Tim Stützle (David Perron, Ridly Greig), 0–2 (6.14) Mike Amadio (Claude Giroux, Shane Pinto).

Andra perioden: 1–2 (31.22) Matvej Mitjkov (Christian Dvorak, Travis Konecny).

Tredje perioden: 2–2 (49.55) Jamie Drysdale.

Förlängning: 2–3 (63.20) Tim Stützle (Drake Batherson, Thomas Chabot).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Ottawa: 2-2-1

Nästa match:

Philadelphia: Edmonton Oilers, hemma, 13 november

Ottawa: Utah Mammoth, hemma, 10 november