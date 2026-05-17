Österrike slog Ungern i VM Grupp A herr

Seger för Österrike med 4–2 mot Ungern

Österrike vann mot Ungern på hemmaplan i VM Grupp A herr. Segersiffrorna skrevs till 4–2 (1–1, 0–0, 3–1).

Det var andra raka för Österrike, efter 5–2-segern mot Storbritannien i första matchen.

Vinzenz Rohrer gjorde 1–0 till Österrike efter 5.01 efter förarbete av Peter Schneider och Clemens Unterweger. Efter 11.03 kvitterade Ungern genom Istvan Sofron framspelad av Marko Csollak och Balazs Sebok.

Österrike hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.21 genom Dominic Zwerger och gick upp till 3–1 innan Ungern svarade.

Tisdag 19 maj spelar Österrike borta mot Lettland 16.20 och Ungern mot Storbritannien hemma 20.20.

Österrike–Ungern 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (5.01) Vinzenz Rohrer (Peter Schneider, Clemens Unterweger), 1–1 (11.03) Istvan Sofron (Marko Csollak, Balazs Sebok).

Tredje perioden: 2–1 (46.21) Dominic Zwerger (Clemens Unterweger, Peter Schneider), 3–1 (47.05) Thimo Nickl (Paul Huber), 3–2 (53.21) Peter Vincze (Janos Hari, Kristof Papp), 4–2 (59.57) Thimo Nickl.

Utvisningar, Österrike: 4×2 min. Ungern: 5×2 min.

